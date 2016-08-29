"Никто чужие вещи не заберет и не сожжет": Полиция взялась охранять жилье ромов в Лощиновке от мародеров

Об этом заявил журналистам на брифинге начальник Главного управления полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

«У домов ромов дежурят правоохранители, чтобы не дать местным жителям самостоятельно выселить жильцов или заняться мародерством непорядочным гражданам», - сказал он.

По словам Лорткипанидзе, за общественным порядком в селе сейчас следят 60 сотрудников полиции, в том числе прибыли сюда и специально проинструктированы бойцы спецподразделения «Шторм».

«Ситуация в селе стабильная, местные жители пока что не предпринимают никаких действий. Полиция здесь остается, пока все до конца не будет выяснено», - добавил главный полицейский региона.

Он также подчеркнул, что никто никого силой не может заставить покинуть свое место жительства.

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«Конкретный злоумышленник, который совершил преступление, задержан. А других, кто не совершал преступления, кто может, какое право должно заставить их вывезти свои вещи? Но если у кого есть такое желание, то полиция мобилизована, мы будем обеспечивать их безопасность... Никто чужие вещи не заберет и не сожжет», - заявил начальник областной полиции.

Лорткипанидзе подчеркнул, что полиция полностью контролирует ситуацию в Лощиновке.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в селе произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники полиции.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села.

Председатель Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки.

Ромские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Полиция Одесской области заявила об отсрочке вывоза ромами своих вещей из Лощиновки.