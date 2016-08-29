Ромские организации просят Авакова вмешаться в ситуацию с выселением ромов в Лощиновке

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее официальное обращение подписал руководитель коалиции ромских организаций Украины «Стратегия 2020» Владимир Кондур.

В письме, которое адресовано также уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, в частности, говорится: «Жителями села Лощиновка в результате их противоправных действий были разгромлены и разбиты дома, в которых живут ромские семьи, а сами ромы вынуждены были бежать из села».

Кондур обвиняет местную власть и полицию в бездействии, отмечая, что местная власть повсеместно нарушает права ромов.

«Бездействие власти и полиции в Измаильском районе привели к такой ситуации, которая формирует негативную оценку со стороны украинского общества, которая приводит к расовой, межэтнической розни и противоречит задекларированным намерениям развития правового государства», - говорится в обращении.

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В конце письма ставится вопрос о привлечении к уголовной ответственности сельского голову Лощиновки, а также проведения служебного расследования относительно руководителей полиции, которые отвечают за порядок в Измаильском районе и в указанном селе.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в Лощиновке было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в селе произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники полиции.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села.

Впоследствии председатель Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки.