В Днепре злоумышленник во время преследования тяжело ранил полицейского

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области, пуля попала оперуполномоченному уголовного розыска Жовтневого (Соборного) отделения полиции в левую часть грудной клетки.

Правоохранителю оказана первая неотложная помощь, сейчас он ожидает две операции в областной больнице им. Мечникова.

Ранение днепровский полицейский получил 28 июля около 17:30 во время задержания злоумышленника, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине с помощью того же пистолета.

Читайте такжеВо Львовской области водитель легковушки наехал на автомобиль полиции, травмирован полицейский

Правоохранители получили информацию, что подозреваемый в преступлении может находиться в районе больницы им. Мечникова. Заметив подозреваемого за рулем автомобиля, они подошли к нему и представились.

«Неожиданно водитель начал стрелять по полицейским. Установлено, что нападавший пользовался переделанным пневматическим револьвером типа «Флобер» с усиленной силой удара», - говорится в сообщении.

Одна из пуль попала в полицейского, что дало возможность вооруженному мужчине сбежать. Однако благодаря введенному плану «Перехват» злоумышленника удалось задержать.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Кроме ответственности по ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ему грозит уголовная ответственность по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), предусматривающей от 5 до 12 лет лишения свободы.