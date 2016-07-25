На трассе "Киев - Одесса" на ходу сгорел полуприцеп с 22 тоннами опилочных плит

Как сообщает управление ГСЧС в Черкасской области, 24 июля в полночь на 165 километре дороги «Киев - Одесса» во время движения в полуприцепе грузового автомобиля DAF возникло возгорание колеса.

Водитель, которому начали подавать сигналы другие автомобилисты, остановился и увидел густой дым, выходивший из-под правого колеса полуприцепа.

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Вооружившись огнетушителем, мужчина попытался ликвидировать возгорание. Однако, поняв, что самому ему с огнем не справиться, мужчина обратился за помощью к спасателям, и одновременно отцепив тягача от горящего полуприцепа, отогнал его на безопасное расстояние.

Пожар прицепа ликвидировал дежурный караул Жашковской пожарно-спасательной части, который по вызову оперативно прибыл на место происшествия.

В результате пожара огнем уничтожено и полуприцеп 22 тонны опилочных плит, которые находились внутри. По предварительным данным, причиной пожара стало заклинивание тормозной системы колеса прицепа.