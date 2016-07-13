В Одессе на ходу вспыхнула и дотла сгорела иномарка (фото, видео)

Как сообщает Главное управление ГСЧС в области, 12 июля в 13:15 в службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Люстдорфская дорога произошло возгорание легкового автомобиля.

На место вызова в 13:25 прибыло пожарно-спасательное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Установлено, что автомобиль Volkswagen Sharan, в котором находилось двое людей (мужчина и его сын), внезапно вспыхнул. Люди успели покинуть салон, и мужчина сделал попытку самостоятельно потушить огонь, но безуспешно.

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В 13:39 пожар был ликвидирован.

Volkswagen Sharan поврежден на общей площади 6 квадратных метров и восстановлению не подлежит. Никто не пострадал, но в автомобиле сгорели деньги, документы и другие личные вещи владельца.

Вероятная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.