В Одессе сгорела дотла маршрутка, водитель выпрыгивал на ходу (фото)

В салоне пассажиров не было, не пострадал и водитель. Он успел выпрыгнуть из горящего автобуса, передает местный сайт 048.ua.

По его словам, возгорание началось под торпедой, а автобус был новый, 2016 года выпуска.

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Пожарные из Одессы оперативно приехали на вызов водителя и потушили, но автомобиль выгорел дотла, даже краска на кузове обгорела.

В полиции сообщили, что окончательный вывод о причине возгорания будет после экспертизы.