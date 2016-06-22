В Одессе сгорела дотла маршрутка, водитель выпрыгивал на ходу (фото)
11:29, 22 июня 2016Общество
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В Одессе 22 июня в 8:10 на выезде из ТЦ "Ашан" на трассе "Одесса-Южный" загорелся пассажирский автобус "Богдан".
В салоне пассажиров не было, не пострадал и водитель. Он успел выпрыгнуть из горящего автобуса, передает местный сайт 048.ua.
По его словам, возгорание началось под торпедой, а автобус был новый, 2016 года выпуска.
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Пожарные из Одессы оперативно приехали на вызов водителя и потушили, но автомобиль выгорел дотла, даже краска на кузове обгорела.
В полиции сообщили, что окончательный вывод о причине возгорания будет после экспертизы.
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