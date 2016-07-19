На границе с Россией задержали еще одного боевика "ДНР" по кличке "Якут" (видео)
На пункте пропуска "Танюшевка" (Новопсковський район Луганской области) полицейские совместно с пограничниками при попытке пересечения государственной границы задержали 30-летнего ранее судимого жителя Донецкой области, который летом 2014 года входил в состав НВФ так называемой "ДНР".
Об этом сообщает Главное управление полиции в Луганской области.
Со слов задержанного с позывным "Якут", в начале лета 2014 года он добровольно вступил в ряды одного из бандформирований "ДНР" в городе Часов Яр Донецкой области.
Два месяца он с оружием в руках дежурил на блокпосту, где осуществлял незаконный досмотр транспорта и документов граждан. После освобождения военнослужащими ВСУ Часового Яра от террористов он сбежал в Россию.
Сейчас задержанного боевика передали донецким правоохранителям для дальнейшего проведения досудебного следствия.
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Сам мужчина рассказал, что был задержан в нетрезвом состоянии "ополченцами", которые "посадили его на яму" и заставили копать окопы, после чего предложили постоять на блокпосту. По его словам, в боевых действиях он участия не принимал и никого не убивал.
Задержанный также отметил, что возглавлял "самооборону города" бывший милиционер.
После двух месяцев на блокпосту он уехал в Россию, где полгода жил "на Севере" и полтора года в Москве, однако ему "надоело бегать", поэтому решил вернуться.
Напомним, в конце апреля в Краматорске задержали боевика "ДНР" также по прозвищу "Якут".