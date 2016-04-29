В Краматорске задержали разведчика "ДНР" с позывным "Якут"

Как сообщает Славянский отдел полиции ГУНП в Донецкой области, его сотрудники установили и задержали 35-летнего жителя Краматорска с позывным "Якут", который принимал активное участие в НВФ.

Установлено, что в декабре 2014 года мужчина, находясь на заработках в Москве, был завербован своим знакомым, после чего был зачислен штатным разведчиком управление "республиканской гвардии ДНР".

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В течение трех месяцев "Якут" проходил военную подготовку в тренировочном лагере, расположенном в помещении бывшей грузовой таможни в Донецке. Затем боевики были распределены по диверсионно-разведывательным группам. Одну из них возглавил задержанный. Отмечается, что он проводил диверсионно-разведывательные мероприятия на линии разграничения.

"ДРГ насчитывала порядка 5 человек. Когда одни из них стали бесследно исчезать, а другим перестали платить “содержание”, "Якут" дезертировал в РФ, после чего переехал в Крым. Как только злоумышленник вернулся на преданную им родину в родной Краматорск, сразу же был задержан правоохранителями", - сказано в сообщении.

Полиция отмечает, что все это время родственники и близкие не подозревали об участии мужчины в бандформировании - тот говорил им, что находится на заработках в Москве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.