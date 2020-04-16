На столичном Подольсько-Воскресенском мосту от ветра обвалились строительные леса (фото)

Очевидцы в соцсетях сообщают, что обломки конструкций падали прямо в воду, а внизу проплывали катера.

На недостроенном Подольсько-Воскресенском мосту из-за сильных порывов ветра обрушились строительные леса.

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Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный». В комментариях к публикации киевляне сообщают, что ветер сегодня вредит крышам и утеплительному покрытию домов.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что обломки конструкций падали прямо в воду, а внизу проплывали катера.

В столице сегодня бушует непогода. Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.