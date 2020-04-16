Киев и пригороды накрыла пылевая буря (видео)

15:59, 16 апреля 2020
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О пылевой буре сообщают жители Ирпеня, Вышгорода, Броваров.

Киев накрыло пылевое облако \ УНИАН
Киев накрыло пылевое облако \ УНИАН

Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

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Фото и видео пылевой бури выкладывают пользователи социальных сетей.

В частности, на Youtube-канале Big Kyiv появилось видео пылевой бури на трассе Киев-Харьков.

Также о пылевой буре сообщают жители Броваров, Ирпеня и Вышгорода.

По информации dtp.kiev.ua, пылевая буря стала причиной остановки движения транспорта в районе Житомира.

«Из-за пыли, которая поднялась с сильным ветром, недостаточная видимость на автодорогах. Из-за непогоды на автодороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин (55-й км подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях», - предупреждают в Патрульной полиции и просят участников дорожного движения быть острожными.

Лесной масив затянуло пылью \ фото из соцсетей
Лесной масив затянуло пылью \ фото из соцсетей
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Теги: #песчаная буря#Новости Киева
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