Киев и пригороды накрыла пылевая буря (видео)
О пылевой буре сообщают жители Ирпеня, Вышгорода, Броваров.
Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.
Пожары ни при чем: в ГСЧС объяснили, почему безлюдные улицы Киева накрыл смог (видео)
Фото и видео пылевой бури выкладывают пользователи социальных сетей.
В частности, на Youtube-канале Big Kyiv появилось видео пылевой бури на трассе Киев-Харьков.
Также о пылевой буре сообщают жители Броваров, Ирпеня и Вышгорода.
По информации dtp.kiev.ua, пылевая буря стала причиной остановки движения транспорта в районе Житомира.
«Из-за пыли, которая поднялась с сильным ветром, недостаточная видимость на автодорогах. Из-за непогоды на автодороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин (55-й км подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях», - предупреждают в Патрульной полиции и просят участников дорожного движения быть острожными.
- Винница+19°... +6°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+14°... +8°
- Житомир+20°... +4°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+19°... +4°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+15°... +9°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+18°... +3°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+17°... +6°
- Ровно+19°... +2°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+15°... +3°
- Тернополь+18°... +3°
- Харьков+15°... +6°
- Херсон+14°... +7°
- Хмельницкий+19°... +3°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+17°... +3°
- Черновцы+19°... +8°