В Черкасской области СБУ "накрыла" call-центр российского "Яндекса"

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и деятельности call-центра.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную русскую поисковую систему «Яндекс».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по оказанию услуг диспетчерской связи «Яндекс Такси» в странах Средней Азии и Европы.

«Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в «конвертах». Кроме этого, во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами», - говорится в сообщении.

В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским «Яндексом».

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и деятельности call-центра.