В Киеве из-под обсервации сбежали более полусотни вернувшихся из-за границы граждан

Граждане смогли покинуть здание из-за "законодательных неточностей".

Из-под обсервации киевского отеля «Казацкий» сбежали более 50 человек, которые вернулись из-за границы.

Об этом в эфире 112 канала сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, беглецами оказались пассажиры спецрейса из Катара, который прибыл в столицу несколько дней назад. Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервации «из-за законодательных неточностей».

«Мы не можем удерживать людей силой», – сказал он, добавив, что граждан ждут штрафы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки количество больных COVID-19 возросло на 25 человек и составляет 132 человека.