В оккупированной Ялте избили полицейских за призыв соблюдать карантин

Позже на них все же составили административные протоколы.

В оккупированной Россией Ялте местные жители, будучи в нетрезвом состоянии, накинулись на полицейских после их призыва соблюдать карантин.

Как пишут "Крым.Реалии", об этом заявили в так называемом "управлении МВД по Крыму".

"29 марта около 20:30 сотрудники полиции в ходе патрулирования на одной из улиц Ялты заметили четверых граждан, по всем признакам находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские подошли к мужчинам, представились и предъявили служебное удостоверение, а также разъяснили, что в настоящее время гражданам необходимо воздержаться от пребывания на улице, проинформировали о запрете нахождения в общественных местах в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

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В полиции утверждают, что "мужчины повели себя агрессивно, на сделанные полицейскими замечания не отреагировали, стали оскорблять их" и нанесли одному из сотрудников полиции телесные повреждения. Их задержали и доставили для проведения процедуры медицинского освидетельствования, а затем – в ОВД. После подтверждения степени их опьянения на нарушителей составили админпротоколы.

Как сообщал УНИАН, оккупанты не намерены закрывать в Крыму рынки и отменять ярмарки, несмотря на пандемию.