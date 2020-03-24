Под Киевом обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков (фото)

Незаконную деятельность злоумышленники организовали в неработающем сельском доме культуры.

В селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Осмотрев помещение бывшего дома культуры, правоохранители заметили в одной из комнат лабораторию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время проведения неотложного обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления средства для дезинфекции блокноты с записями пропорций, различные емкости и этикетки на расфасованную «готовую» продукцию.

На момент обнаружения подпольного цеха там находилось двое человек. Их доставили в отдел полиции.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1. ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Полицейские установят круг злоумышленников, причастных к организации подпольного бизнеса, пути происхождения контрафактного сырья и способы сбыта «готовой» продукции.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине коронавирус лабораторно подтвержден у пяти человек.