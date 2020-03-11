В Одессе из-за кражи кабеля задержаны семь поездов

В частности, был задержан пассажирский состав Киев-Одесса.

Из-за хищения в Одессе кабеля задержано семь железнодорожных составов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця», из-за похищения кабеля на перегоне Одесса-Главная - Одесса-Застава 2 были задержаны в пути ряд поездов.

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В частности, по состоянию на утро, задержалось 5 пассажирских поездов и два пригородные: №146 Киев - Измаил, №147 Киев - Одесса, №764 Одесса - Киев, №105 Киев - Одесса, №153 Кривой Рог - Одесса, №6252 Одесса - Вапнярка, №6251 Вапнярка - Одесса.

Среднее время задержки - 45 мин.

Как отмечается, на участке ведутся работы по укладке нового кабеля.

Обстоятельства происшествия выясняются, о факте незаконного вмешательства в работу ОЖД сообщено в Нацполицию и СБУ.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога (ОЗ) проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. Эксплуатационная длина путей Одесской железной дороги достигает почти 4 тыс. км, из которых более 1,7 тыс. являются электрифицированными. Услугами железной дороги пользуются ежегодно около 35 млн пассажиров.