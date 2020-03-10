Неизвестные забросали камнями поезд "Львов-Москва" (видео, фото)
09:07, 10 марта 2020Происшествия
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Среди пассажиров поезда пострадавших нет.
Из пассажиров поезда никто не пострадал / фото varta1.com.ua
Неизвестные забросали камнями поезд сообщением "Львов - Москва".
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Один из камней попал в окно пассажирского вагона и разбил стекло, сообщает "Варта 1".
Среди пассажиров поезда никто не пострадал.
В "Укрзализныце" неоднократно сообщали о подобных умышленных повреждениях вагонов.
Так, с начала прошлого 2019 года подобным образом разбили 47 окон в вагонах, причинив железной дороге ущерб на общую сумму 700 тыс грн.
Видео: VARTA1
Как сообщал УНИАН, в прошлом году хулиганы забросали камнями пассажирский поезд Харьков-Одесса.
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