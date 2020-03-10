Неизвестные забросали камнями поезд "Львов-Москва" (видео, фото)

Среди пассажиров поезда пострадавших нет.

Неизвестные забросали камнями поезд сообщением "Львов - Москва".

Читайте такжеВ вагоне киевского метро неизвестные взорвали петарду

Один из камней попал в окно пассажирского вагона и разбил стекло, сообщает "Варта 1".

Среди пассажиров поезда никто не пострадал.

В "Укрзализныце" неоднократно сообщали о подобных умышленных повреждениях вагонов.

Так, с начала прошлого 2019 года подобным образом разбили 47 окон в вагонах, причинив железной дороге ущерб на общую сумму 700 тыс грн.

Видео: VARTA1

Как сообщал УНИАН, в прошлом году хулиганы забросали камнями пассажирский поезд Харьков-Одесса.