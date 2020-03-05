В Черновицкой области в результате пожара погибли трое детей и взрослый

Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района.

В Черновицкой области в результате пожара в частном доме погибли четыре человека, в том числе трое детей.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 5 марта во с. Ленковцы Кельменецкого района.

В результате пожара в частном жилом доме погибли 4 человека, среди них - трое детей 2013, 2014 и 2017 года рождения. Пожар самоликвидировался.

Как сообщал УНИАН, на днях в Черниговской области сгорела школа.