В Черновицкой области в результате пожара погибли трое детей и взрослый
09:07, 05 марта 2020Происшествия
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Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района.
Иллюстрация / REUTERS
В Черновицкой области в результате пожара в частном доме погибли четыре человека, в том числе трое детей.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
Трагедия произошла 5 марта во с. Ленковцы Кельменецкого района.
В результате пожара в частном жилом доме погибли 4 человека, среди них - трое детей 2013, 2014 и 2017 года рождения. Пожар самоликвидировался.
Как сообщал УНИАН, на днях в Черниговской области сгорела школа.
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