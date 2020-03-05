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В Черновицкой области в результате пожара погибли трое детей и взрослый

09:07, 05 марта 2020
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 5 марта во с. Ленковцы Кельменецкого района.

В результате пожара в частном жилом доме погибли 4 человека, среди них - трое детей 2013, 2014 и 2017 года рождения. Пожар самоликвидировался.

Как сообщал УНИАН, на днях в Черниговской области сгорела школа.

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