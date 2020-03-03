В Черниговской области сгорела школа

Жертв и пострадавших нет.

В селе Пальчики Бахмачского района Черниговской области сгорела школа.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник около 02:00 ночи.

Почти в 07:00 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. К тушению огня привлекались 23 человека и 7 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожена крыша, перекрытие и имущество на площади 600 кв. м.

Причина пожара устанавливается.