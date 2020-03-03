В Черниговской области сгорела школа
08:54, 03 марта 2020Происшествия
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Жертв и пострадавших нет.
Иллюстрация / REUTERS
В селе Пальчики Бахмачского района Черниговской области сгорела школа.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник около 02:00 ночи.
Почти в 07:00 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. К тушению огня привлекались 23 человека и 7 единиц техники.
Жертв и пострадавших нет.
Огнем уничтожена крыша, перекрытие и имущество на площади 600 кв. м.
Причина пожара устанавливается.
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