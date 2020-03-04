Поезд едва не сошел с рельсов: в Одесской области подростки создали аварийную ситуацию на ж/д

Из-за детской шалости было задержано движение двух поездов.

В Одесской области подростки создали на железной дороге аварийную ситуацию, бросив под колеса поезда автомобильную шину.

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Как сообщили УНИАН в Одесском региональном филиале АО «Укрзализныця», инцидент произошел 3 марта на станции Дачное.

Как отмечается, днем группа подростков бросила автомобильную шину под колеса грузового поезда, следовавшего через указанную станцию.

В результате, произошло разъединение тормозных рукавов между вагонами грузового поезда, в результате чего сработали тормоза.

«Это могло привести к непредсказуемым последствиям, в частности, к сходу с рельсов поезда и даже человеческим жертвам», - сказано в сообщении.

Аварийная ситуация привела к задержке двух поездов, в том числе – пассажирского состава.

Как сообщал УНИАН, на улице Яхненковской в Днепре девушка на внедорожнике влетела в движущийся поезд.