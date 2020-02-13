В Днепре девушка на джипе влетела в поезд (видео)

Девушка-водитель в результате ДТП не пострадала.

На улице Яхненковской в Днепре девушка на внедорожнике влетела в движущийся поезд.

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Об этом сообщает «Днепр оперативный».

По предварительной информации, девушка-водитель «Тойота Прадо» совершала обгон грузового автомобиля, стоявшего на запрещающий сигнал, и не заметила движущийся состав.

В результате столкновения машина получила повреждения. Из-за аварии движение по улице было временно перекрыто.

На месте работала полиция. Девушка не пострадала и смогла покинуть место происшествия самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине 11 февраля вечером в результате падения легкового автомобиля Renault MEGANE в сбросной канал реки Самоткань погибла 19-летняя девушка и пострадал водитель 1970 года рождения.