В Черкасской области задержали двух женщин и мужчину, которые на ходу обворовывали грузовик

Злоумышленники использовали автомобиль и действовали по четко спланированной схеме.

В Черкасской области задержана группа из трех человек, которые на ходу похищали груз из фуры.

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Как информирует сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, в последнее время в полицию стали поступать сообщения о совершении краж вещей из автомобилей на трассах в Уманском районе.

С целью профилактики и раскрытия данных уголовных правонарушений была организована ежедневная отработки автодорог и увеличена плотность нарядов полиции.

Отмечается, что сегодня ночью, во время проведения профилактических мероприятий на автодорогах района, работники полиции задержали группу лиц, которые осуществляли кражу груза из фуры, двигавшейся по дороге.

«В группу злоумышленников входили три человека - две женщины и мужчина, который находится в розыске за совершение тяжкого преступления в другой области. Злоумышленники использовали мощный автомобиль иностранного производства и действовали по четко спланированной схеме. Одна из женщин управляла автомобилем и держала дистанцию между фурой и легковушкой. Мужчина, во время движения, проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар в свой автомобиль», - говорится в сообщении.

Всех участников группы задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При осмотре в их автомобиле полицейские обнаружили похищенный из грузовика товар. Кроме того, в автомобиле были выявлен обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъяты. По данному факту Уманским районным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса ("кража").

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.