В Ривне несовершеннолетний угнал маршрутку и возил по городу пассажиров
В Ривне сегодня утром несовершеннолетний угнал маршрутку с пассажирами.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Ривненской области Наталья Воевода, утром 26 февраля к правоохранителям обратился водитель городской маршрутки №51 с информацией о похищении микроавтобуса.
Установлено, что микроавтобус угнали с конечной остановки на улице Млыновской. Куда отлучился водитель на момент похищения – устанавливают следователи.
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«Пользуясь отсутствием водителя, 16-летний житель пригородного села Малый Алексин Ривненского района заскочил в салон, где были ключи и документы, и уехал вместе с тремя пассажирами. Патрульные задержали автомобиль на центральной улице Ривного – Соборной», - говорится в сообщении.
По словам Воеводы, патрульные в присутствии отца несовершеннолетнего угонщика провели тест на наличие алкоголя. Оказалось, что нарушитель был трезв.
Сейчас он дает объяснения в полиции. В частности, по словам парня, он угнал маршрутку, поскольку захотел покататься.