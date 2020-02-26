В Ривне несовершеннолетний угнал маршрутку и возил по городу пассажиров

По словам 16-летнего парня, он угнал маршрутку, поскольку захотел покататься.

В Ривне сегодня утром несовершеннолетний угнал маршрутку с пассажирами.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Ривненской области Наталья Воевода, утром 26 февраля к правоохранителям обратился водитель городской маршрутки №51 с информацией о похищении микроавтобуса.

Установлено, что микроавтобус угнали с конечной остановки на улице Млыновской. Куда отлучился водитель на момент похищения – устанавливают следователи.

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«Пользуясь отсутствием водителя, 16-летний житель пригородного села Малый Алексин Ривненского района заскочил в салон, где были ключи и документы, и уехал вместе с тремя пассажирами. Патрульные задержали автомобиль на центральной улице Ривного – Соборной», - говорится в сообщении.

По словам Воеводы, патрульные в присутствии отца несовершеннолетнего угонщика провели тест на наличие алкоголя. Оказалось, что нарушитель был трезв.

Сейчас он дает объяснения в полиции. В частности, по словам парня, он угнал маршрутку, поскольку захотел покататься.