В пригороде Одессы из-за урагана чуть не смыло дамбу

Во время урагана штормовые волны перекатывались через Объездную дорогу, затрудняя передвижение автотранспорта.

В пригороде Одессы из-за урагана повреждена дамба в районе Хаджибейского лимана.

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, в результате вчерашнего урагана дамба получила повреждения.

Как отмечается, на объект были направлены специалисты профильных коммунальных служб, которые выявили, по предварительным данным, две промоины. Одна – метр длинной, другая - около 10 метров длиной.

В мэрии уточнили, что промоины образовались между проезжей частью и подпорной стенкой. Вчера во время урагана штормовые волны перекатывались через Объездную дорогу, затрудняя передвижение автотранспорта.

Информация о повреждениях направлена в департамент гражданской защиты Одесской обладминистрации.

Пока неизвестно, каким образом и за средства, какого бюджета будет ремонтироваться защитное сооружение.

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Как сообщал УНИАН, вчера в Одессе во время урагана порывистый ветер повалил около 400 деревьев, одно из которых смертельно травмировало пожилую женщину. Повреждены десятки автомобилей, из-за обрывов контактной сети частично не функционировал общественный электротранспорт и пр.

В 2016 году начался капитальный ремонт дамбы на Хаджибейском лимане в Одесской области. В частности, ремонту подлежали 900 метров дамбы, со стороны села Усатово. Общая стоимость проекта составила 42 млн грн. Ремонт был завершен, но в 2019 году власти снова заявили об аварийности этого сооружения.

Сообщалось, что в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана в зоне затопления может оказаться район от Пересыпского моста до Жеваховой горы. Также прорыв дамбы представляет потенциальную опасность разрушения железнодорожных путей автодорог и коммуникаций, связывающих Суворовский район Одессы с центром города.

Необходимость проведения работ на дамбе также обусловлена тем, что в случае ее прорыва, жители района могут остаться без водоснабжения и канализации.

Справка УНИАН. Земельная насыпь дамбы Хаджибейского лимана сооружалась в 40-х годах прошлого века.