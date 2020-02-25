Стрельба в Днепре: полиция задержала пятерых участников конфликта (видео)

Конфликт между двумя группами мужчин возник вчера. Следственно-оперативные мероприятия по задержанию всех причастных к преступлению продолжаются.

В Днепре задержаны пять человек - участников конфликта на улице, закончившегося стрельбой.

Об этом Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщает на своей странице в Facebook.

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Как сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Тарас Воликов, в ходе спецоперации было проведено более 20 обысков и изъято 6 автомобилей, на которых передвигались задержанные.

Конфликт между двумя группами мужчин возник 24 февраля около 17.00 на улице Титова в городе Днепр.

«Задержанные применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое участников перестрелки», - отмечается в сообщении.

По словам Воликова, мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Участники другой стороны конфликта скрылись с места происшествия. В дальнейшем около 2 ночи 25 февраля в ходе полицейской спецоперации сотрудники уголовного розыска и управления стратегических расследований в Днепропетровской области с привлечением спецназа КОВД задержали еще двух участников перестрелки в центре Днепра.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятии по задержанию всех причастных к преступлению, добавил Воликов.

Как сообщил заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко, конфликт носил бытовой характер.

«Достоверно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп лиц изучают следователи», - добавил он.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). «За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы», - сказано в сообщении.

Сегодня всем задержанным планируется вручение сообщений о подозрениях и избрание меры пресечения.