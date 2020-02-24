В Днепре произошла перестрелка возле транспортной остановки, есть пострадавшие (фото, видео)

Предварительно известно о троих пострадавших: у двоих ранение ног, у третьего — ранение шеи.

На остановке общественного транспорта на улице Титова в Днепре произошла перестрелка. По предварительной информации, огнестрельные ранения получили три человека.

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Как сообщает «Информатор», ссылаясь на очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом — патрульный экипаж. Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу. Предварительно известно о троих пострадавших: у двоих ранение ног, у третьего — ранение шеи.

Причина конфликта неизвестна. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план «Сирена».

Два Мерседеса по-прежнему находятся на месте происшествия — на улице Титова. Там работают правоохранители, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Днепре спецподразделение КОРД задержало преступников, которые похитили директора коммерческой компании и требовали выкуп.