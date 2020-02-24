В Запорожской области мужчина зарубил топором двух женщин и сжег их тела

Подозреваемого задержали.

В с. Преображенка Ореховского района Запорожской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух женщин.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, вчера утром в полицию поступило сообщение от жителя села Преображенка о том, что 22 февраля ушли из дома и не вернулись его мать и жена.

Также 23 февраля к полицейским поступило сообщение о том, что на свалке в селе Преображенка обнаружены обгоревшие останки человеческого тела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. Принятыми мерами полицейские установили обстоятельства происшествия.

В частности, отмечается, что 22 февраля около 10:00 на свалке при сборе металлолома между местным жителем и двумя женщинами, его односельчанами, возникла ссора.

«Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а потом чтобы избавиться от свидетеля происшествия, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела», - говорится в сообщении.

Работники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.