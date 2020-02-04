На Ривненщине посреди поля нашли человеческие останки (фото)

Вероятно, человеческие останки принадлежат солдатам, погибшим во Второй мировой войне.

В Ровенской области во время поиска металлолома мужчина обнаружил человеческие останки.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, происшествие произошло в селе Голышев. Там 47-летний мужчина во время поиска металлолома на пастбище обнаружил скелетированные останки на глубине около 40 см. По предварительному осмотру, в этом месте погибло трое человек. Кроме того, правоохранители также обнаружили и уничтоженные коррозией боеприпасы в количестве более 100 штук.

Как сообщается, человеческие останки полицейские изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, направят на экспертизу, которая, в частности, определит год гибели.

Вероятнее всего, человеческие останки принадлежат солдатам, погибшим во Второй мировой войне. По результатам экспертиз будет решаться вопрос о захоронении.