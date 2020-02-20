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В Черниговской области мать обнаружила повешенным 5-летнего сына

10:42, 20 февраля 2020
Происшествия
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Сейчас полиция проводит экспертизы и опрашивает местных жителей / фото УНИАН

Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

По информации правоохранителей, повешенного ребенка во дворе обнаружила мать. Происшествие произошло в селе Малая Девица Прилукского района.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы для установления причин смерти, полиция опрашивает местных жителей.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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