В Черниговской области мать обнаружила повешенным 5-летнего сына
10:42, 20 февраля 2020Происшествия
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Полиция расследует смерть ребенка как умышленное убийство.
Сейчас полиция проводит экспертизы и опрашивает местных жителей / фото УНИАН
В Черниговской области женщина вчера вечером обнаружила повешенным во дворе своего 5-летнего сына.
Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.
По информации правоохранителей, повешенного ребенка во дворе обнаружила мать. Происшествие произошло в селе Малая Девица Прилукского района.
В настоящее время назначены соответствующие экспертизы для установления причин смерти, полиция опрашивает местных жителей.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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