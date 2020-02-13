Восемь украинцев погибли в страшном ДТП в Псковской области - росСМИ

Предварительно, погибли 7 пассажиров и водитель автобуса.

В Псковской области Российской Федерации микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли восемь украинцев.

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Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

Большегруз «Вольво» с беларусскими номерами и частный «Мерседес» столкнулись в Пустошкинском районе. Предварительно, погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все - граждане Украины.

Водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственного выжившего пассажира «Мерседеса» Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека.