цей матеріал доступний українською

Восемь украинцев погибли в страшном ДТП в Псковской области - росСМИ

05:40, 13 февраля 2020
Происшествия
536 0
Иллюстрация: radiotrek.rv.ua

Читайте такжеНа Днепропетровщине Renault слетел с мостика в воду, погибла 19-летняя девушка (видео)

Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

Большегруз «Вольво» с беларусскими номерами и частный «Мерседес» столкнулись в Пустошкинском районе. Предварительно, погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все - граждане Украины.

Водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственного выжившего пассажира «Мерседеса» Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter