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На Херсонщине столкнулись легковушка и пассажирский автобус: погибли три человека (фото)

14:43, 11 февраля 2020
Происшествия
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В ДТП погибли три человека / Фото: Нацполіція

Как сообщает пресс-служба полиции региона, авария произошла сегодня утром на автодороге Херсон - Снигиревка.

"На месте ДТП полицейские выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля "Дэу Сенс" с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли три человека, находившиеся в легковушке. Еще одна пассажир "Дэу" с телесными повреждениями доставлена в областную больницу", - говорится в сообщении.

Еще один госпитализирован / Фото: Нацполіція

На месте работают правоохранители - следователи областного главка полиции и экспертно-криминалистического центра МВД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине майор Национальной гвардии подозревается в том, что, находясь за рулем, сбил пешехода и оставил умирать на дороге.

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