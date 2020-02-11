На Херсонщине столкнулись легковушка и пассажирский автобус: погибли три человека (фото)

Еще одного пассажира легковушки доставили в областную больницу.

В Херсонской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, авария произошла сегодня утром на автодороге Херсон - Снигиревка.

"На месте ДТП полицейские выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля "Дэу Сенс" с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли три человека, находившиеся в легковушке. Еще одна пассажир "Дэу" с телесными повреждениями доставлена в областную больницу", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители - следователи областного главка полиции и экспертно-криминалистического центра МВД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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