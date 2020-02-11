Смертельное ДТП под Киевом: легковушку разорвало на части (фото, видео)

Легковой автомобиль, вероятно, совершал обгон, но его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в фуру.

Под Киевом, недалеко от населенного пункта Пролески, произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и грузовика.

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Как сообщает Информатор, авария случилась во вторник, 11 февраля, около 10:00 на улице Броварской.

По словам водителя грузовика, он выехал на Бориспольскую окружную и ехал в сторону Броваров. В этот момент ему лоб в лоб вылетел ВАЗ. В результат аварии легковой автомобиль разорвало на две части, а его водитель погиб.

Предварительно полицейские выяснили, что перед ДТП ВАЗ совершал обгон. Его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в фуру.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека.