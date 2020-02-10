В полиции назвали причину пожара на одесской штрафплощадке, во время которого сгорели 20 машин

Произошло самовозгорание гибридного автомобиля Lexus, который находился на штрафной площадке после ДТП.

Пожар на штрафплощадке в Одессе произошел из-за самовозгорания одной из иномарок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

По предварительным данным, со слов Беха, установлено, что произошло самовозгорание гибридного автомобиля Lexus, который находился на штрафной площадке после ДТП.

Он утверждает, что, по уточненной информации, сгорели 12 автомобилей, значительная часть которых были в плохом техническом состоянии после ДТП или поджогов.

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Бех отметил, что штрафная площадка – охраняемая территория, ограждена забором, что, как предполагается, исключает проникновение посторонних лиц.

Полиция проводит проверку, в ходе которой изучит материалы по каждому сгоревшему автомобилю.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, рано утром в Одессе на штрафной площадке произошел пожар. Правоохранители заявили, что сгорели более 20 автомобилей. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.