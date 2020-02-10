В Одессе на штрафплощадке сгорели более 20 автомобилей

Огнем уничтожено 20 машин, еще 3 повреждены.

Сегодня в Одессе на штрафной площадке сгорели более 20 автомобилей.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в результате пожара утром 10 февраля огнем повреждены более 20 автомобилей на штрафной площадке в Малиновском районе города.

Сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и спасатели. Устанавливаются обстоятельства ЧП, правовая квалификация случившемуся будет дана по результатам проверки.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС уточнили, что сообщение о возгорании на Тираспольском шоссе поступило в 4:19.

«В 4:27 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горят автомобили на территории специализированной штрафплощадки временного задержания автомобилей и мототранспорта», - сообщили в пресс-службе.

Пожарные локализовали возгорание в 4:50 и в 5:12 ликвидировали.

Как отмечается, в результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, 3 повреждено и спасено 150 машин. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 5 единиц пожарной техники 21 человек личного состава.