Возвращение в 90-е: в Мукачево среди бела дня произошла стрельба, есть раненые (фото, видео)

Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Сегодня, около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба.

Закарпатский журналист Виталий Глагола обнародовал на своем Телеграмм-канале оперативное видео, которое снял очевидец.

"В Мукачево перестрелка. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. Через свои каналы удалось оперативно достать видео перестрелки, которую очевидец снимал из окна дома. Детали перестрелки позже...", - написал журналист под видео.

Как сообщает Mukachevo.net именно сейчас там работают правоохранители и эксперты. Пока официальной информации о стрельбе нет.

Напомним, это уже не первый случай "бандитских разборок" в Мукачево. Так, еще 11 июля 2015 там тоже произошла стрельба. Конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения того же Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «Правый сектор» начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента в Мукачево тогда пострадали 14 человек, погибли трое.