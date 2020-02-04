В жилом дворе на столичной Оболони нашли тело молодой девушки (фото, 18+)

Прибывшие на место врачи могли лишь констатировать ее смерть.

На улице Вышгородской, 34/1 в Киеве (Минский массив) нашли тело молодой девушки. Труп лежал во дворе жилого дома, между гаражами.

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Как сообщает «Информатор», полиция получила вызов о страшной находке в 8 утра. По словам правоохранителей, девушку нашли работники пункта приема стеклотары. Она сидела на земле, а спиной опиралась на гараж. При этом никаких признаков жизни не подавала.

Прибывшие врачи могли лишь констатировать ее смерть. Предварительно, телесных повреждений не нашли. На вид девушке около 25-30 лет. Судя по одежде умершей, она была бездомной. Подробности случившегося и причину смерти будут выяснять правоохранители.

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