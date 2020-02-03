На Харьковщине ищут 14-летнюю девочку, сбежавшую с 20-летним парнем

Девушка из Дергачевского района ушла гулять с молодым человеком и третий день не возвращается домой.

В Харьковской области ищут 14-летнюю Елену Калашник, которая сбежала с 20-летним парнем.

Об этом сообщает KHARKIV Today.

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1 февраля около 10:00 девочка ушла из дома в поселке Ольшаны Дергачевского района гулять со своим молодым человеком. Утром 3 февраля девочка позвонила домой, однако после этого телефон выключила.

«Девочка может находиться с молодым человеком в Харькове», - сообщил сотрудник Ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской области Дмитрий Романюк.

"Сегодня в 10 часов она последний раз созванивалась с мамой. А потом выключила телефон, и ее местонахождение на данный момент не известно. Мама позвонила в полицию и сообщила, что девочка пропала без вести", - сказал Романюк.

По его словам, 14-летняя школьница встречается с парнем в возрасте 20-21 года и не первый раз убегает из дома, однако полиция разыскивает их впервые.

"Она у своего молодого человека. Но где именно мы не знаем. Якобы они находятся в Харькове. Девочка постоянно убегала к нему. Неоднократно мама парня приезжала в Ольшаны и забирала сына домой в Люботин. Они постоянно убегали из дома, чтобы встретиться. Но раньше в полицию никто не обращался", - отметил сотрудник Ювенальной превенции.

Как сообщал УНИАН, в селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего парня, который пропал два дня назад.