В Сумах школы закрывают на карантин из-за ОРВИ

Согласно сегодняшнему решению, карантин вводится с 31 января во всех школах областного центра.

В Сумах в связи с повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех школах с 31 января вводят карантин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, соответствующее решение сегодня, 30 января, приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщила начальник городского управления образования и науки Антонина Данильченко, на сегодня уже прекратили обучение школы №1 и классическая гимназия, где заболели более 20% школьников, а также начальное звено в школах №17 и №24 и 164 класса в 22-х школах областного центра. Средний показатель заболеваемости среди школьников составляет 21%, что дает основания приостановить учебный процесс.

По информации главного специалиста отдела здравоохранения Ирины Руденко, в Сумах наблюдается обострение эпидемической ситуации с гриппом, ОРВИ и пневмонией. С такими диагнозами в лечебных учреждениях сейчас находятся 232 человека (в том числе 153 ребенка), из которых шестеро - в реанимационных отделениях (в т.ч. трое детей).

«В связи с повышением заболеваемости в лечебно-профилактических учреждениях введен масочный режим и ограничение на посещение больных», - отметила Данильченко.

В свою очередь заместитель директора государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр Минздрава Украины» Михаил Мацюк подчеркнул, что, по их прогнозам, пока заболеваемость будет расти, а значит есть потребность во введении карантина в школах и других ограничительных мер.

Сумской городской голова Александр Лысенко поддержал специалистов, подчеркнув, что здоровье сумчан - самое важное, а поэтому следует принимать меры на предупреждение распространения ОРВИ и гриппа.

В результате члены городской комиссии приняли решение ввести предварительно на 10 дней - с 31 января по 10 февраля - карантин в учреждениях общего среднего и внешкольного образования; запретить проведение в учебных заведениях спортивных, культурных и других массовых мероприятий; обеспечить проведение дезинфекции в коммунальном и частном общественном транспорте, рекомендовать руководителям предприятий торговли соблюдать масочный режим.