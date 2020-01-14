Угрожали убийством: полиция разоблачила банду, занимавшуюся вымогательством

Участники преступной организации во главе с россиянином требовали у людей возврат несуществующих долгов.

Следователи полиции задержали трех членов преступной организации, занимавшейся вымогательством.

Как сообщает Главное следственное управление Национальной полиции, сотрудники ГСУ установили, что ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин Российской Федерации создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений.

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Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждение имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Установлено, что действовали участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.

Так, участники организации угрожали одному из потерпевших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тыс. долларов. А в сентябре 2019 года в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 тыс. евро.

В настоящее время установлена причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Сумма средств, полученных преступных путем, составляет около 11 млн грн.

Главное следственное управление Нацполиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве против восьмерых участников преступной организации.

Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст.189 (Вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас главарь преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых – в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

Полицейские продолжают устанавливать личности граждан, которые пострадали от действий злоумышленников.