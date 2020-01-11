В Ривненской области столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие (фото)

Вследствие ДТП травмировались трое человек. Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Дубенской центральной районной больницы.

На объездной дороге вокруг Дубно Ровенской области утром 11 января произошло ДТП с участием четырех автомобилей: DODGE, Chevrolet Niva, Renault Duster, Renault Trafic.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области Дмитрий Мельник.

По его словам, спасатели деблокировали водителей из искореженных автомобилей DODGE и Renault Duster и передали работникам скорой медицинской помощи.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, установлено, что ДТП спровоцировал водитель автомобиля Dodge. Он, как утверждают в полиции, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тремя автомобилями.

«В результате ДТП травмировались трое человек. Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Дубенской центральной районной больницы. У водителя автомобиля Dodge медики диагностировали закрытую травму живота и ноги. По внешним признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У мужчины отобрали образцы крови для определения уровня содержимого алкоголя», - сообщает пресс-служба полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.