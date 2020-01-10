Украина получила важные данные от США относительно авиакатастрофы в Иране – Пристайко

Пристайко добавил, что Киев ждет разговора с государственным секретарем США Майк Помпео в 15.00.

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел встретились с американскими представителями, которые предоставили важные данные по падению самолета украинских авиалиний МАУ в Иране.

Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.

Читайте такжеВ Иране заявили, что на расследование катастрофы самолета МАУ может уйти два года - СМИ

"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", – написал он.

Пристайко добавил, что Киев ждет разговора с государственным секретарем США Майк Помпео в 15.00.

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Иран также назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".