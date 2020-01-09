Ворвавшемуся вчера в аэропорт Одессы "минеру" сообщили о подозрении

После сообщения о минировании злоумышленник на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, вбежал внутрь терминала и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться.

Прокуратура сообщила о подозрении 26-летнему одесситу, который 8 января сделал ложное сообщение о минировании международного аэропорта «Одесса».

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, утром 8 января мужчина позвонил на линию «102» и сообщил о минировании аэропорта.

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«В дальнейшем, злоумышленник, сбив шлагбаум, на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, вбежал внутрь терминала и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться», - говорится в сообщении.

Во время обыска в автомобиле и по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и пневматическое ружье.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту преступления меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции Одессы по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Как сообщал УНИАН, 8 января в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в Одессе на ряде объектов, в том числе стратегических, произойдет взрыв. Среди объектов – международный аэропорт «Одесса», Одесский городской совет и здание УСБУ в Одесской области.

По информации бывшего советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, неизвестный в балаклаве и куртке с надписью «Совесть» на микроавтобусе заехал в аэропорт и, сбив шлагбаум, прорвался к пассажирскому терминалу. Он начал кричать, что аэропорт заминирован, после чего его задержали.

Позже полиция заявила, что мужчина пребывал в неадекватном состоянии.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.