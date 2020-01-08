В Одессе неизвестный в балаклаве прорвался к пассажирскому терминалу с криками, что аэропорт заминирован

Также утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на ряде объектов в Одессе, в том числе в помещениях аэропорта, горсовета и управления СБУ, произойдет взрыв.

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании аэропорта, зданий горсовета и управления СБУ.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на ряде объектов, в том числе стратегических, произойдет взрыв.

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«Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение, - международный аэропорт «Одесса», Одесский городской совет и здание УСБУ в Одесской области», - сообщили в главке.

Как отмечается, сейчас указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

Как сообщил в Facebook бывший советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, сегодня неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, после чего прорвался к пассажирскому терминалу.

Мужчина - в балаклаве и куртке с надписью на спине «Совесть».

«Он начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители, пассажиров в терминале и персонал эвакуированы, территорию проверяют взрывотехники, задержаны рейсы», - сообщил Форостяк.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ложные сообщения о минировании объектов, вплоть до конфискации имущества и тюремного срока.