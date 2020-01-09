Взрыв изнутри или снаружи мог стать причиной катастрофы самолета МАУ в Иране - эксперт

Также Коновалов отметил, что в случае технических неисправностей экипаж связался бы с диспетчерами и сообщил о неполадках.

Взрыв изнутри или снаружи мог стать причиной катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности Вячеслав Коновалов на пресс-конференции.

«В этой катастрофе очень много странностей. Все перекладывают вину. МАУ говорит, что не было технических неисправностей, а Иран говорит, что была. Подозрительно, что иранская сторона начала сразу заявлять об отсутствии терактов. Это похоже на афоризм – на воре шапка горит», - сказал он.

Читайте такжеУкраина будет искать на месте катастрофы "Боинга" МАУ обломки зенитной ракеты – секретарь СНБО

Коновалов отметил, что даже с одним отказавшим двигателем самолет может продолжать полет.

«Даже с горящим двигателем. Просто отключается подача топлива и самолет летит на аварийную посадку. Обычно с такой высоты самолет может спланировать даже с двумя отказавшими двигателями», - сказал он.

Еще одной странностью Коновалов назвал разлет обломков.

«Можно сделать вывод, по крайне мере то, что нам показывают, самолет разорвало. Очень подозрительно, что самолет развалился в воздухе», - сказал он.

Также, Коновалов отметил, что в случае технических неисправностей экипаж связался бы с диспетчерами и сообщил о неполадках.

«На борту был суперпрофессиональный экипаж. Поэтому странно, что они не вышли в эфир с сообщением об аварийной посадке. Обычно такое происходит при мгновенной разгерметизации. А это взрыв. Изнутри или снаружи – надо расследовать», - отметил эксперт.

Также у Коновалова вызвало подозрение сообщение иранской стороны о повреждении черных ящиков.

«Это наталкивает на мысли о попытке скрыть кое-какие факты. Ящики сделаны так, чтобы выдержать высокую температуру и сильный удар», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.