В Киеве трое мужчин снимали детей в порно (фото)

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция Полтавской области разоблачила трех мужчин, которые снимали в порнофильмах детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины. Отмечается, что во время санкционированных обысков полиция изъяла около 2 терабайтов видео, на которых засняты 143 сцены сексуального характера.

"В создании порнофильмов и фотографий преступники использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в сообщении.

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Фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении изнасилований, растлении несовершеннолетних и малолетних, а также в изготовлении и распространении порнографической продукции с целью получения сверхприбылей.

В квартирах, которые арендовали мужчины в Киеве, полиция изъяла более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривень наличными. Еще более 150 тысяч гривень арестовали на банковских счетах.

Одного мужчину суд взял под стражу. Второго, который был пособником преступной деятельности, отпустили под залог. Третьего — объявили в международный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если суд признает фигурантов виновными в совокупности этих преступлений, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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