В Киеве трое мужчин снимали детей в порно (фото)
Полиция Полтавской области разоблачила трех мужчин, которые снимали в порнофильмах детей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины. Отмечается, что во время санкционированных обысков полиция изъяла около 2 терабайтов видео, на которых засняты 143 сцены сексуального характера.
"В создании порнофильмов и фотографий преступники использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в сообщении.
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Фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении изнасилований, растлении несовершеннолетних и малолетних, а также в изготовлении и распространении порнографической продукции с целью получения сверхприбылей.
В квартирах, которые арендовали мужчины в Киеве, полиция изъяла более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривень наличными. Еще более 150 тысяч гривень арестовали на банковских счетах.
Одного мужчину суд взял под стражу. Второго, который был пособником преступной деятельности, отпустили под залог. Третьего — объявили в международный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Если суд признает фигурантов виновными в совокупности этих преступлений, им грозит до 15 лет лишения свободы.
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