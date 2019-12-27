Машину разбило вдребезги: на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса (фото)

В результате столкновения погибли водитель автомобиля «Опель» 1994 года рождения и его пассажирка 1996 года рождения.

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП при участии рейсового автобуса «Эталон» и автомобиля «Опель».

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 27 декабря, в 14:50 на автодороге между с. Свободное и г. Новомосковском. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Опель» не справилась с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка – Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель.

В результате столкновения погибли водитель автомобиля «Опель» 1994 года рождения и его пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса - девочка 2005 года рождения с легкими травмами госпитализирована в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Как сообщал УНИАН, в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали восемь человек.