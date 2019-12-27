ДТП с рейсовым автобусом на Волыни: восемь пострадавших (фото)

На месте работают правоохранители.

В Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали восемь человек.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла сегодня около 8 часов утра на автотрассе Львов - Радехов - Луцк вблизи села Софиевка Гороховского района.

"Рейсовый автобус "Mercedes-Benz Vario" сообщением "Вараш - Львов" столкнулся с микроавтобусом "Opel Movano". По предварительной информации в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Установлено, что автобусом управлял 55-летний житель Ривненской области. По предварительным данным, он допустил столкновение с микроавтобусом "Opel Movano", под управлением 32-летнего жителя Иваничевского района, который двигался во встречном направлении.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция, которая работает на месте.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области в результате ДТП с участием сотрудника СБУ погибли двое пешеходов.