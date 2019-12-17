В Одесской области на школьном стадионе нашли три артснаряда

Учебный процесс приостановлен, детей отправили по домам.

Сегодня в Беляевском районе Одесской области на территории школьного стадиона обнаружены три артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 17 декабря в 13:40 в службу спасения «101» поступила информация об обнаружении трех артснарядов времен Второй мировой войны на территории школьного стадиона в селе Великий Дальник.

Как отмечается, диаметр снарядов составляет 76 мм. Учебное заведение находится в указанном селе на ул. Богдана Хмельницкого, 54.

Учебный процесс приостановлен, детей отправили по домам.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 18 декабря. Охрана места обнаружения осуществляется работниками Национальной полиции.