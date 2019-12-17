В Одесской области на школьном стадионе нашли три артснаряда
Сегодня в Беляевском районе Одесской области на территории школьного стадиона обнаружены три артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.
Читайте такжеВ Ривне на уроке умерла школьница
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 17 декабря в 13:40 в службу спасения «101» поступила информация об обнаружении трех артснарядов времен Второй мировой войны на территории школьного стадиона в селе Великий Дальник.
Как отмечается, диаметр снарядов составляет 76 мм. Учебное заведение находится в указанном селе на ул. Богдана Хмельницкого, 54.
Учебный процесс приостановлен, детей отправили по домам.
Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 18 декабря. Охрана места обнаружения осуществляется работниками Национальной полиции.