Били ногами: в Ривне две девушки жестоко отомстили школьнице за пощечину во время ссоры

Отмечается, что избитая девушка имеет определенные расстройства здоровья.

В Ривне полицейские расследуют факт избиения школьницы с расстройствами здоровья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области

Как отметили в полиции, 28 ноября к ним обратилась жительница с заявлением о том, что ее 15-летнюю дочь избила неизвестная женщина на территории школы в присутствии одноклассницы.

Читайте такжеНа Донбассе умер зверски избитый подростками волонтер«Сотрудники полиции, проведя ряд следственных действий и розыскных мероприятий, установили, что во время урока в девятом классе одна из учениц словесно оскорбила другую, которая к тому же имеет определенные расстройства здоровья. В ответ получила пощечину. Спор девушек сразу разрешила учительница. Однако 15-летняя школьница решила свести счеты со своей обидчицей, приобщив к этому свою 17-летнюю подругу», – отметили в полиции.

На следующий день после инцидента, когда одноклассницы пришли за школу, к ним подошла и 17-летняя девушка. Она толкнула 15-летнюю школьницу, а когда та упала – принялась бить ее ногами по всему телу.

По данному факту следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения относятся к легким.

«Сейчас обе несовершеннолетние девушки общаются с правоохранителями и признаются, что очень сожалеют о содеянном. Досудебное расследование продолжается», – отметили в полиции.

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