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В Харькове бочка молоковоза сорвалась с прицепа и протаранила маршрутку (фото)

10:18, 13 декабря 2019
Происшествия
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"Скорая" оказалась на месте ДТП спустя 3 минуты / Фото: КЗЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

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Об этом сообщает Newsroom.

Как сообщается, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердили информацию о случившемся. Столкновение на улице Гвардейцев-Широнинцев произошло в 12:28 - бочка молоковоза сорвалась с прицепа и врезалась в маршрутку со стороны водителя. Бригада скорой оказалась на месте спустя три минуты, однако выяснилось, что никто не пострадал.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что водители к ним не обращались и ограничились составлением европротокола.

Удар пришелся на сторону водителя машратуки / Фото: Х.Салтовка

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Теги: #ДТП в Харьковепогода в Харькове