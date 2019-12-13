В Харькове бочка молоковоза сорвалась с прицепа и протаранила маршрутку (фото)
10:18, 13 декабря 2019Происшествия
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К счастью, в ДТП никто не пострадал.
"Скорая" оказалась на месте ДТП спустя 3 минуты / Фото: КЗЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
12 декабря в Московском районе Харькова произошла авария с участием молоковоза и автобуса.
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Об этом сообщает Newsroom.
Как сообщается, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердили информацию о случившемся. Столкновение на улице Гвардейцев-Широнинцев произошло в 12:28 - бочка молоковоза сорвалась с прицепа и врезалась в маршрутку со стороны водителя. Бригада скорой оказалась на месте спустя три минуты, однако выяснилось, что никто не пострадал.
В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что водители к ним не обращались и ограничились составлением европротокола.
Удар пришелся на сторону водителя машратуки / Фото: Х.Салтовка
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