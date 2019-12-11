В Харькове во время пожара погибла женщина, трое детей в больнице (фото)

Дети госпитализированы с отравлением угарным газом.

В Харькове во время пожара в одной из квартир по ул. Алексеевской погибла женщина и пострадали трое детей.

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Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщается, на момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения.

Кроме того, пострадало 3 детей: двое - это дети погибшей женщины (мальчик 2016 г.р. и девочка 2018 г.р.), а также ребенок из соседней квартиры (мальчик 2018 г.р.). Все они с отравлением угарным газом средней тяжести были госпитализированы в детскую больницу №1.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.